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Vijlbrief: discriminatie UWV onaanvaardbaar, tot bodem uitzoeken

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken wil dat er grondig onderzoek komt naar het oneerlijk behandelen van mensen met een biculturele achternaam door het UWV bij fraudeonderzoek. "Ik wil dat dit tot de bodem wordt uitgezocht."
Het AD en EenVandaag meldden maandagochtend dat mensen met een biculturele achternaam vaker en hogere boetes krijgen van het UWV bij fraudeonderzoeken. "Elke vorm van racisme en discriminatie is onaanvaardbaar", reageert Vijlbrief. De media hebben een intern onderzoek ingezien en met medewerkers gesproken. De D66-minister zegt de signalen uit het artikel "uiterst serieus" te nemen en verwacht passende maatregelen van de uitvoeringsorganisatie.
UWV-topman Abdeluheb Choho noemt het "verwerpelijk dat door enkele medewerkers binnen UWV nog onderling discriminerende uitspraken worden gedaan. Wij bieden onze excuses aan iedereen die zich gediscrimineerd voelt of racistisch is bejegend."
Uitgebreider onderzoek
De uitkeringsinstantie stelt echter dat op basis van de genoemde analyse nog geen conclusies kunnen worden getrokken. De gebruikte data en onderzoeksmethode zijn volgens de uitkeringsinstantie daarvoor "onvoldoende geschikt". Het UWV wacht nog op de uitkomsten van een breder onderzoek. Die worden later dit jaar verwacht.
De krant meldde ook dat het kenmerk 'land van herkomst' als voorschrift in één werkinstructie zichtbaar is geweest. Volgens het UWV is dit kenmerk in 2020 officieel verwijderd, maar door onzorgvuldige administratie nog wel doorgestreept zichtbaar geweest. "Dit is de enige werkinstructie geweest waarin zo'n kenmerk nog zichtbaar is geweest."
Choho benadrukt verder dat signalen van mogelijke discriminatie altijd worden onderzocht. Daarna worden dan "passende maatregelen" genomen.
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