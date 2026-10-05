Ga je dit najaar naar de zon of rond kerst op wintersport? Dan zit er vast een powerbank in je handbagage. Die mag bijna overal mee, maar of je hem in de lucht ook mag gebruiken, hangt af van je maatschappij. Na een paar brandincidenten aan boord zijn de regels strenger geworden, en ze verschillen flink per maatschappij. Consumentenprogramma Radar heeft de nieuwe regels op een rij gezet.

Een ontploffing boven de oceaan

De aanleiding is dichtbij. Op 17 september moest een KLM-vlucht naar Curaçao omkeren. Volgens Radar ontplofte in de cabine de powerbank van passagier Camiel Eurlings, de oud-topman van KLM. De bemanning bluste het vuur, meldde de NOS. Volgens Curaçao.nu liepen de 322 passagiers 25 uur vertraging op. Compensatie krijgen ze niet: KLM noemt het incident een buitengewone omstandigheid.

Ook bij andere maatschappijen ging het mis. Volgens Radar moesten in september binnen een week twee vliegtuigen van Lufthansa uitwijken, en één daarvan maakte een noodlanding. Bij brand komen extreme hitte en giftige rook vrij. Op grote hoogte kan die rook in de afgesloten cabine nergens heen.

De basis: maximaal twee, altijd in de handbagage

De internationale luchtvaartorganisatie ICAO heeft de regels in maart aangescherpt. Volgens de NOS zijn dat minimumeisen: maatschappijen mogen er zelf strengere regels aan toevoegen. Overal gelden deze basisregels:

Je mag maximaal twee powerbanks meenemen.

Een powerbank gaat alleen mee in je handbagage, nooit in de koffer die je incheckt.

Tot 100 Wh (ongeveer 27.000 mAh) mag zonder toestemming mee.

Voor 100 tot 160 Wh vraag je eerst toestemming aan de maatschappij. Boven 160 Wh is overal verboden.

Je mag de powerbank zelf niet opladen via het stopcontact of de USB-poort in het vliegtuig.

Meenemen mag bijna overal. Of je hem mag gebruiken, verschilt per maatschappij.

Zo verschilt het per maatschappij

KLM verbiedt volgens Radar sinds het incident het opladen en gebruiken van powerbanks tijdens de hele vlucht. Je telefoon opladen met je powerbank mag dus ook niet. Volgens een overzicht van Vluchten.ai moet je de powerbank bij je houden en mag hij niet in het bagagevak boven je stoel.

Bij dochter Transavia is het anders. Volgens de NOS mag je bij Transavia je powerbank tijdens de vlucht wel gebruiken en opladen. Steeds meer maatschappijen scherpen hun regels aan, dus kijk vlak voor vertrek nog even op de site.

Binnen de Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines en Eurowings) mag je je powerbank volgens Radar aan boord helemaal niet gebruiken of opladen. Volgens TechPulse geldt dat ook bij Brussels Airlines, en mag de powerbank daar niet in het bagagerek boven de stoelen. Je houdt hem bij je, in het stoelvak, onder de stoel voor je of op je lichaam.

Emirates is het strengst met het aantal: volgens Radar mag je er maar één per persoon meenemen. Het Amerikaanse Southwest Airlines doet hetzelfde. Bij Emirates mag je de powerbank tijdens de hele vlucht niet gebruiken. Volgens TravelPro moet hij in het stoelvak voor je of in een tas onder de stoel voor je, niet in het bagagevak.

Waarom hij niet in het bagagevak mag

Als een powerbank oververhit raakt, gaat roken of vlam vat, moet de cabinebemanning volgens TechPulse zo snel mogelijk kunnen ingrijpen. Een powerbank die ergens hoog in een bagagevak ligt, is minder snel bereikbaar. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft legt de verantwoordelijkheid tegen de NOS duidelijk bij de reiziger:

Uiteindelijk is de passagier zelf verantwoordelijk om goed voorbereid op reis te gaan. - Joris Melkert, luchtvaartdeskundige TU Delft, tegen de NOS

Volgens Melkert is er wel "geen reden tot paniek".

Wat je nu kunt doen