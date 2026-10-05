SGP en JA21 gaan door met voorstel verbod versterkte gebedsoproep

DEN HAAG (ANP) - SGP en JA21 hebben hun wetsvoorstel om versterkte gebedsoproepen te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer. De partijen zijn al langer bezig met zo'n verbod.

Het wetsvoorstel is ingediend door André Flach van SGP en JA21-partijleider Joost Eerdmans en is vooral bedoeld om gebedsoproepen van moskeeën te beperken. De Raad van State heeft ernstige bezwaren tegen het voorstel. De belangrijkste overheidsadviseur stelt dat het verbod de vrijheid van godsdienst "te zeer" beperkt.

Naar aanleiding van dit advies hebben de partijen het voorstel aangescherpt, zegt een SGP-woordvoerder desgevraagd. Zo is bijvoorbeeld verduidelijkt dat het gaat om gebedsoproepen vanaf een vaste plaats met een vaste frequentie. Volgens Eerdmans zijn er "ten minste veertig gemeenten" die te maken hebben met versterkte gebedsoproepen. Welke gemeenten dat zijn, meldt hij niet.