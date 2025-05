Viswinkel Amsterdam weer zes maanden dicht na beschieting

AMSTERDAM (ANP) - Een viswinkel aan het Waterlandplein in Amsterdam-Noord die in de nacht van dinsdag op woensdag werd beschoten, is zaterdag gesloten voor zes maanden, meldt de gemeente. De winkel was net een week weer open na een eerdere gedwongen sluiting van zes maanden, ook vanwege beschietingen.

Dat de winkel deze week weer is beschoten "heeft een grote impact op de buurt", aldus de gemeente. "Gezien de ernst en herhaling van de gebeurtenissen acht de politie de kans op herhaling aannemelijk."

In augustus vorig jaar werd de viszaak twee keer beschoten. Beide keren was de winkel dicht en was er niemand aanwezig. Om de rust in de buurt te laten terugkeren, liet burgemeester Femke Halsema de zaak voor een halfjaar sluiten. Ook een naastgelegen eetcafé dat onder vuur was genomen, moest zes maanden dicht.