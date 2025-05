Einde aan ongeslagen reeks Griekspoor op challengertoernooien

BORDEAUX (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de finale van het challengertoernooi van Bordeaux te bereiken. De nummer 1 van Nederland verloor in de halve eindstrijd met 4-6 0-6 van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, de nummer 157 van de wereld. Met de nederlaag kwam er een einde aan een reeks van 32 zeges op het tweede niveau van het tennis.

Griekspoor (28) begon de ongeslagen serie in 2021. De mondiale nummer 35 speelt de laatste jaren normaal gesproken op de ATP Tour, het hoogste niveau.

Suzan Lamens verloor eveneens in Frankrijk. De beste tennisster van Nederland ging in de kwalificaties van het toernooi van Straatsburg onderuit tegen de Française Elsa Jacquemot: 5-7 5-7. De Nederlandse Lian Tran won haar eerste partij in de kwalificaties van het toernooi van Rabat met 3-6 6-3 6-1 van de Spaanse Kaitlin Quevedo.