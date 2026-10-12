VK bekijkt beveiliging prominenten na moord op Ann Widdecombe

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse autoriteiten gaan de beveiliging van prominenten opnieuw bekijken. De huidige regelingen schieten duidelijk tekort, zei minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood in de nasleep van de moord op politica Ann Widdecombe.

Mahmood meldde dat de beveiliging geëvalueerd zal worden van bijvoorbeeld leden van het koninklijk huis en parlementsleden. Daarnaast moet er ook meer ondersteuning komen voor oud-parlementsleden, woordvoerders van politieke partijen en prominente politici die niet in het parlement zitten.

De mededeling van de minister in het parlement volgt op de moord op Widdecombe in juli. Zij was een bekend lid van anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. Een indringer zou haar met een hamer te lijf zijn gegaan in haar eigen huis.

Haar moord leidde tot meer zorgen over de beveiliging van politici. De politie heeft een verdachte opgepakt die vorig jaar ook geprobeerd zou hebben bij Farage binnen te komen. Ook waren er moorden op parlementsleden in 2016 en 2021.