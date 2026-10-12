AH, Etos en Gall & Gall gehackt: wat betekent dat voor jou?

Je kunt gewoon boodschappen doen bij Albert Heijn . Maar alles wat met de app, de website of bezorging te maken heeft, ligt stil. Sinds zondagmiddag 11 oktober heeft moederbedrijf Ahold Delhaize een cybersecurityincident, vermoedelijk door een aanval van buitenaf. Daardoor zijn ook Etos en Gall & Gall online niet te bereiken.

Het bedrijf zegt zelf alleen dat er een beveiligingsprobleem in het netwerk is. Een hack of een datalek is niet bevestigd. Uit voorzorg zijn systemen uitgezet. Wanneer alles weer werkt, is nog niet bekend.

Wat werkt nu niet

De websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall.

Online bestellen en bezorgen van boodschappen.

Persoonlijke Bonus-kortingen, Mijn Bonus Box, koopzegels, Air Miles en andere spaaracties.

De kassa's werken wel, en de landelijke Bonusaanbiedingen uit de folder van deze week worden gewoon verrekend.

Let op de prijs op het schap

Hier zit een valkuil. Op de elektronische schapkaartjes kunnen nog de actieprijzen van vorige week staan. De prijs op het schap kan dus lager zijn dan wat je aan de kassa betaalt. Kijk daarom even op je bon voordat je naar huis gaat.

Bewaar je kassabon

Mis je nu een persoonlijke korting? Albert Heijn belooft je te compenseren zodra dat weer kan. Daarvoor heb je je kassabon nodig. Gooi hem deze week dus niet weg, en spaar ook de bonnen van gemiste koopzegels.

Lege schappen?

Ook meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil. Daardoor kunnen er lege schappen komen. Een paar dagen voorraad in huis is nu geen overbodige luxe, zeker niet als je normaal laat bezorgen.

Zijn mijn gegevens gelekt?

Dat weet niemand nog. Het bedrijf zegt dat de bescherming van klantgegevens voorop staat, maar meldt niet of er data is buitgemaakt. Het is ook niet de eerste keer. In 2025 bleek dat bij een eerdere aanval gegevens van personeel van Albert Heijn en Etos waren gestolen.

Wat je wel weet: oplichters springen op dit soort nieuws. Verwacht mails of sms'jes over "compensatie", "je account herstellen" of een "cadeaukaart". Klik niet op links. Kijk zelf in de app als die weer werkt. Gebruik je je AH-wachtwoord ook ergens anders? Maak daar dan een uniek wachtwoord van.

En Bol?

Bol hoort ook bij Ahold Delhaize, maar zegt niet bij dit incident betrokken te zijn. Wel liggen gegevens van Bol-klanten al eerder op straat. Bij een hack bij logistiek bedrijf CEVA zijn namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bestelgegevens buitgemaakt. Wachtwoorden en IBAN-nummers zitten daar niet bij. Het risico is dus ook hier vooral gerichte phishing.