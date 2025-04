VK en Duitsland nemen wapenhulpoverleg Oekraïne over van VS

BRUSSEL (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk neemt samen met Duitsland de verantwoordelijkheid op zich voor het periodiek overleg over de militaire hulp aan Oekraïne. Tot president Donald Trump aantrad, hadden de Verenigde Staten de leiding over deze bijeenkomsten. Nu is niet zeker of de VS überhaupt aanschuiven bij het overleg van ongeveer vijftig bondgenoten van Oekraïne volgende week.

De Britse defensieminister nam het voorzitterschap van de zogeheten Defensiecontactgroep voor Oekraïne (UDCG) in februari over van de VS. Dat betekende niet per se dat de Amerikanen die rol voorgoed opgaven, heette het toen. Het zou wel passen in het Amerikaanse streven dat Europese bondgenoten voortaan meer gaan opdraaien voor hun eigen verdediging en de hulp aan Oekraïne, zeggen NAVO-bronnen.

De UDCG begon bijna drie jaar geleden. De VS brachten medestanders bijeen op hun belangrijkste legerbasis in Europa, in het Duitse Ramstein, om op gezette tijden wapens voor Oekraïne in te zamelen.