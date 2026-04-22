VK en Frankrijk beleggen Hormuz-top over plannen voor heropening

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk beleggen een nieuwe bijeenkomst van militaire planners om te bespreken hoe ze de scheepvaart in de Straat van Hormuz weer op gang kunnen brengen zodra de oorlog tegen Iran voorbij is. Planners uit meer dan dertig landen, waaronder Nederland, nemen woensdag en donderdag deel aan de besprekingen in Londen.

Het VK en Frankrijk voeren een groep landen aan die, zonder partij te kiezen in de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, de voor de wereldeconomie cruciale zeestraat wil heropenen. Afgelopen vrijdag organiseerden de Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron al een top over dit onderwerp in Parijs, waarbij zij benadrukten dat het plan "strikt defensief van aard" zou zijn.

De bijeenkomst op een Brits militair hoofdkwartier in Noord-Londen zal "de militaire plannen voor het heropenen van de Straat bevorderen, zodra de omstandigheden dit toelaten en na het sluiten van een duurzaam staakt-het-vuren", liet de Britse defensieminister John Healey weten.

Bijdrage Nederland

Het is volgens Healey de bedoeling de politieke steun van de leiders vrijdag voor een "multinationale missie" om te zetten in concrete militaire mogelijkheden. Onder meer het ruimen van eventuele zeemijnen en het escorteren van tankers en andere koopvaardijschepen wordt besproken. "Ik ben ervan overtuigd dat we in de komende twee dagen echte voortgang kunnen boeken", zei Healey.

Nederland wil wel militair bijdragen aan de missie. Een mijnenjager of een fregat bijvoorbeeld, gaf het kabinet eerder aan. Zo zou het Nederlandse luchtverdedigingsfregat dat momenteel via het Midden-Oosten naar het Verre Oosten vaart, misschien van pas kunnen komen.