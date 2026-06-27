VK investeert in nieuwe gezamenlijke vloot met Nederland

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd geld vrij te maken voor het opzetten van een nieuwe gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft bevestigd de intentie te hebben om samen te werken met de Britten om nieuwe zogenoemde amfibische transportschepen te verwerven.

Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment twee van dat soort schepen.

De Britten kondigen de nieuwe gezamenlijke vloot aan als onderdeel van een investeringspakket van ruim 500 miljoen pond (580 miljoen euro). Die plannen hadden al maanden geleden moeten worden gepresenteerd, maar werden steeds uitgesteld. Begin deze maand stapte minister van Defensie John Healey op omdat er in zijn ogen te weinig geld werd vrijgemaakt voor investeringen in defensie.

Noorwegen

De nieuwe minister Dan Jarvis verdedigt de huidige plannen. "We investeren in nieuwe aanvalsdrones, hogesnelheidsboten en amfibische transportschepen om onze commando's de uitrusting te geven die ze nodig hebben om onze tegenstanders een stap voor te blijven en ons te verdedigen."

Het Britse ministerie van Defensie benadrukt dat de focus van het leger meer komt te liggen op het Hoge Noorden, omdat die regio steeds belangrijker zou worden voor het VK en de NAVO. Er zal bijvoorbeeld ook worden samengewerkt met Noorwegen aan schepen die gebruikt worden om tankers uit de Russische schaduwvloot te onderscheppen.

De precieze plannen van het VK moeten voor de NAVO-top van 7 en 8 juli worden gepubliceerd.