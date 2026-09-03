VK ontbiedt Russische diplomaat om drone-incident Leipzig

LONDEN (ANP) - De Britse regering heeft de hoogste Russische diplomaat in Londen ontboden. Aanleiding is het drone-incident in Duitsland begin augustus, waar volgens Berlijn de Russen achter zaten. "Het VK is volstrekt solidair met Duitsland na de schandelijke en roekeloze aanval op de luchthaven van Leipzig", meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder hebben onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland al hoge Russische diplomaten ontboden vanwege het drone-incident. Het VK sluit zich daar nu bij aan. "Dit is het nieuwste voorbeeld van een duidelijk patroon van pogingen door de Russische staat om onze gezamenlijke veiligheid te ondermijnen."

De Russische zaakgelastigde werd ontboden "om de aanval in de krachtigste bewoordingen te veroordelen en te onderstrepen dat het VK samen met Europese en NAVO-partners Russische vijandige activiteiten op ieder niveau blijft onthullen".

De Russische ambassade spreekt op sociale media van "onbewezen en absurde beschuldigingen".