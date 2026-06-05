VK spreekt Amerikaanse kritiek tegen na dood Nowak

LONDEN (ANP) - De Britse regering zegt zich niet te herkennen in Amerikaanse kritiek na de dood van student Henry Nowak. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dat de zaak laat zien dat niet alle groepen gelijk worden behandeld door de Britse politie. De Britse minister van Justitie David Lammy zei bij Sky News zich niet te herkennen in "deze karikatuur van Groot-Brittannië met een strafrechtssysteem met dubbele standaarden".

De dood van de witte Nowak leidt in het Verenigd Koninkrijk tot grote verontwaardiging. Op beelden is te zien hoe de neergestoken en stervende tiener is geboeid door de politie, nadat zijn aanvaller hem van racisme had beschuldigd. Agenten negeren zijn smeekbedes. Zijn moordenaar, Vickrum Digwa, kreeg later levenslang opgelegd.

Het Amerikaanse ministerie uitte vergelijkbare kritiek als de nationalistische politicus Nigel Farage. Die claimde dat richtlijnen tegen racisme ertoe hebben geleid dat de politie niet alle etnische groepen gelijk behandelt.