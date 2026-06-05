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Van Dissel: OMT bij begin corona afhankelijk van info van buiten

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 10:32
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DEN HAAG (ANP) - Het Outbreak Management Team (OMT) onder leiding van RIVM-directeur Jaap van Dissel was helemaal aan het begin van de coronapandemie "vooral afhankelijk van informatie van buiten", bijvoorbeeld van wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of buitenlandse media meldden. Dat zei Van Dissel vrijdag tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
"De informatie was beperkt, veel was onzeker", zei Van Dissel. Bij de samenstelling van het OMT beoogde hij een "multidisciplinaire groep" samen te stellen, met daarin mensen met internationale contacten op hun vakgebied. "Een groep van mensen die input konden geven als het ging om prioriteitsinschattingen", aldus Van Dissel.
Bij hem leefden vragen zoals: wat is dit voor virus, hoe is de overdracht precies, hoe gedraagt het zich, hoe wil je het bestrijden, zei hij.
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