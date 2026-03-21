VK veroordeelt Iraanse poging basis Diego Garcia te raken

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 14:02
LONDEN (ANP/AFP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft de "roekeloze aanvallen" van Iran veroordeeld, nadat het land twee ballistische raketten afvuurde op de Amerikaans-Britse militaire basis Diego Garcia. Geen daarvan raakte de basis die ongeveer 3800 kilometer van Iran ligt.
Het Britse ministerie van Defensie verklaarde dat "de roekeloze aanvallen van Iran" een bedreiging zijn voor "Britse belangen en Britse bondgenoten".
Het VK kondigde vrijdag aan dat het de VS toestemming had gegeven om Britse bases te gebruiken om aanvallen uit te voeren op locaties die Iran gebruikt om schepen in de Straat van Hormuz te beschieten. Eerst mochten de VS de bases alleen gebruiken voor "defensieve acties".
De Iraanse aanval zou vóór de aankondiging hebben plaatsgevonden. Het Iraanse persbureau Mehr noemde de aanval een "belangrijke stap" in het "bedreigen van de belangen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten buiten de grenzen van West-Azië".
