VK vervolgt Iraniërs voor spionage en voorbereiden aanslag

LONDEN (ANP) - Drie Iraanse mannen die begin mei in het Verenigd Koninkrijk zijn aangehouden tijdens een grote antiterrorismeoperatie worden aangeklaagd voor spionage voor Iran. Dat heeft de Britse Metropolitan Police bekendgemaakt. De drie worden zaterdag voorgeleid.

De mannen - 39, 44 en 55 jaar - worden ook vervolgd voor het verzamelen van informatie om een gewelddadige aanslag op een niet nader genoemd persoon voor te bereiden. De 39-jarige verdachte wordt ervan beschuldigd die aanslag te hebben willen uitvoeren.

Op dezelfde dag dat de politie de drie in Londen aanhield, arresteerde zij op verschillende plekken in het land vijf anderen op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Vier van hen hebben eveneens de Iraanse identiteit. Volgens Britse media wilden ze een aanslag uitvoeren op de Israëlische ambassade in Londen. Volgens de politie is er geen verband tussen de zaken.