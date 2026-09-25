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Vlaamse grensgemeenten bij Frankrijk zijn tegen tolvignet

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 12:03
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - Burgemeesters van zuidwestelijke Vlaamse gemeentes die grenzen aan Frankrijk hebben protest aangetekend tegen het tolvignet dat België in 2027 wil invoeren. De achttien burgemeesters van de Westhoek willen dat rekening wordt gehouden met de impact van het vignet voor de grensregio.
De Belgische overheid wil vanaf mei 2027 een tolvignet invoeren, wat voor sommige bezoekers kan oplopen tot 125 euro voor een jaarvignet. De burgemeesters maken zich zorgen om de economische impact ervan.
"Denk maar aan de vele Fransen die de oversteek maken om iets te komen eten of drinken aan de kust of in de zuidelijke Westhoek. Of de impact voor attractieparken, zoals Plopsaland in De Panne of Bellewaerde nabij Ieper", aldus burgemeester van Poperinge Christophe Dejaegher. Hij stelt een tolvrije zone voor langs de grens met Frankrijk en Nederland.
De burgemeesters doen de oproep aan het Vlaams parlement, dat nog moet instemmen met de plannen voor het tolvignet.
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