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Britse minister waarschuwt Iran om aanslagen op Brits grondgebied

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 12:11
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LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister van Buitenlandse Zaken Ed Miliband heeft zijn Iraanse ambtgenoot gewaarschuwd in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij heeft Abbas Araghchi laten weten dat het VK "geen intimidatie, bedreigingen of vijandige activiteiten op Brits grondgebied" zal tolereren van aan Iran gelieerde groepen, staat in een Britse verklaring.
Het VK is dit jaar opgeschrikt door meerdere antisemitische aanslagen. Deze werden onder meer opgeëist door de pro-Iraanse beweging Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), die ook zegt aanslagen op andere plekken in Europa te hebben uitgevoerd. Volgens de Britse autoriteiten wordt de groep vrijwel zeker aangestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde.
Iran heeft eerder ontkend gebruik te maken van tussenpersonen. In de verklaring werd niet vermeld hoe Araghchi reageerde op de minister. Verder zouden de twee het hebben gehad over de oorlog in het Midden-Oosten en de Straat van Hormuz.
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