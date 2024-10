Vlaamse minister wil geen controle van leerlingen door AI

BRUSSEL (ANP) - De Vlaamse minister van Onderwijs Zuhal Demir gaat kijken of ze met juridische stappen kan verhinderen dat een digitaal leerplatform via artificiële intelligentie leerproblemen opspoort. Dat heeft ze dinsdag gezegd in een interview met Humo.

In Vlaanderen gebruiken zo goed als alle middelbare scholen en veel basisscholen Smartschool voor het publiceren van schoolcijfers en het opladen van lesmateriaal en agenda's.

Smartschool liet recent weten een tool te hebben ontwikkeld die mogelijke leerproblemen in kaart brengt. Het platform zou hierbij automatisch registreren hoe vaak leerlingen zich aanmelden op Smartschool en dit combineren met schoolresultaten en afwezigheid.

Ouders kwamen al in opstand tegen de ingreep van de bijna-monopolist. Zij krijgen nu bijval van Demir. "Smartschool is een privébedrijf. Het is niet aan hem om data van onze kinderen te verzamelen", aldus de minister.