Vlaardingse pleegouders verliezen gezag over eigen kind

ROTTERDAM (ANP) - De tot acht jaar cel veroordeelde Vlaardingse pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. hebben hun ouderlijk gezag over hun biologische kind verloren, evenals de voogdij over een ander kind dat bij hen woonde. Dat blijkt uit een pas gepubliceerde uitspraak in een civiele zaak van de rechtbank in Rotterdam waarover het AD berichtte.

Van den B. en W. werden in november veroordeeld voor onder andere het mishandelen van een destijds 10-jarig pleegmeisje, dat ze sloegen en opsloten in een kooi. Ook andere pleegkinderen werden mishandeld. Volgens de rechters waren de twee kinderen getuigen van het geweld tegen hun pleegbroers en -zussen. Ze waren toen zelf 4 tot 6 jaar en 5 tot 8 jaar oud. Volgens de rechtbank kan het getuige zijn van huiselijk geweld zeer ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast nemen de pleegouders onvoldoende verantwoordelijkheid voor hun handelen.

De twee kinderen verblijven inmiddels al ruim een jaar in een gezinshuis. Van den B. en W. zitten al langere tijd in de gevangenis en kregen maandelijks nog een update over de kinderen met foto's. Zij verzetten zich tevergeefs bij de rechtbank tegen het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om de voogdij en het gezag te beëindigen.

In de strafzaak tegen Van den B. en W. is het Openbaar Ministerie in beroep gegaan, onder andere omdat de rechtbank geen tbs heeft opgelegd en de verdachten niet heeft veroordeeld voor zware mishandeling.