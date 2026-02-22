Koning en koningin zijn trots op Olympische prestaties

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn trots op TeamNL. Dat laten zij zondagavond weten via sociale media.

"Met 20 medailles keert TeamNL terug van de Winterspelen!", schrijven zij. "We hebben genoten van jullie prestaties en zijn ongelofelijk trots op het hele team. We kijken ernaar uit de medaillewinnaars te ontvangen op Paleis Noordeinde!"

Nederland is bij de Olympische Spelen in Milaan op de derde plaats in het medailleklassement geëindigd. Het is de hoogste eindklassering ooit bij de Winterspelen. Tot dusverre was de vierde plek de hoogste plaats in de medaillespiegel. Dat was in Sapporo in 1972.