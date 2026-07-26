Vlaggen bij Duits parlement halfstok na aanslag bij Pride

BERLIJN (ANP/DPA) - De voorzitter van de Duitse Tweede Kamer laat de vlaggen daar halfstok hangen na de dodelijke aanslag bij de Pride in Berlijn. "Wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, ondermijnt de fundamenten van onze democratische samenleving en schendt de menselijke waardigheid", zei Bondsdag-voorzitter Julia Klöckner.

In de hoofdstad viel zaterdagavond een dode en raakten zestien mensen gewond doordat iemand met een voertuig inreed op een menigte. De autoriteiten zoeken naarstig naar een 21-jarige verdachte. De aanslag leidt tot veel geschokte reacties in de Duitse politiek en ook Klöckner benadrukte mee te leven met slachtoffers, nabestaanden en getuigen. "Fanatisme, terrorisme en haat mogen nooit voet aan de grond krijgen in ons land."