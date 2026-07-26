Spaanse premier: komen moeilijke uren aan bij strijd tegen vuur

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft het door brand getroffen gebied bezocht in de provincie Ávila. Hij zei dat er daar 's nachts positieve ontwikkelingen waren bij het bestrijden van het vuur, maar dat er toch nog "moeilijke uren" zullen volgen.

Sánchez herhaalde bij zijn bezoek aan een commandopost ook dat een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Daar pleit hij al langer voor. Zo'n pact zou onder meer moeten leiden tot betere brandpreventie.

Ávila, ten westen van Madrid, is slechts een van de gebieden waar in de hete zomer grote natuurbranden woeden. Inmiddels is ook een nieuwe brandhaard ontstaan bij de oostelijke kuststad Valencia.

Door de branden bij Ávila en Madrid en bij Valencia zijn naar schatting ongeveer 75.000 mensen geëvacueerd. Spanje krijgt bij het bestrijden van het vuur hulp van omliggende landen. Italië en Portugal stuurden blusvliegtuigen.