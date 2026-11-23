BRUSSEL (ANP) - De NAVO stuurt een AWACS-surveillancevliegtuig naar Polen om het luchtruim beter te beschermen tegen Russische raketten en drones. De hoogste commandant van de NAVO in Europa kijkt nog of er meer nodig is, laat het bondgenootschap weten.

De ambassadeurs van de 32 NAVO-landen kwamen maandag bijeen voor een ingelaste vergadering om de nieuwe schendingen van het Poolse luchtruim van afgelopen vrijdag te bespreken. De Poolse regering, die het inslaan van drie Russische kruisraketten een opzettelijke provocatie noemde, praatte hen bij op het hoofdkwartier in Brussel. "Dit was een gevaarlijk incident en Rusland draagt de volle verantwoordelijkheid", concludeerde de alliantie.

AWACS-vliegtuigen dienen met hun radars en sensoren als de oren en ogen van de NAVO in de lucht. Russische projectielen op weg naar Polen kunnen daarmee eerder worden opgemerkt en zo nodig uit de lucht worden gehaald. Nederlandse F-35's haalden eerder drones boven Polen neer, maar vrijdag greep de NAVO-luchtverdediging niet in.