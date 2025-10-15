ECONOMIE
Vliegtuig defensieminister Hegseth maakt gedwongen landing in VK

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 20:30
BRUSSEL (ANP/RTR) - Het vliegtuig waarmee de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth woensdagmiddag vertrok van een NAVO-bijeenkomst in Brussel, heeft een onvoorziene landing moeten maken in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het Pentagon.
Het toestel bevond zich net boven de Atlantische Oceaan, maar moest omkeren vanwege een barst in een ruit. Daarop werd een noodmelding uitgezonden, omdat de druk wegviel. Het vliegtuig landde op Mildenhall, een Britse luchtmachtbasis die veelal de Amerikaanse luchtmacht ondersteunt.
Hegseth wordt vermoedelijk met een begeleidend toestel alsnog naar de Verenigde Staten gevlogen.
