Vliegtuig Emirates glijdt van landingsbaan

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 1:36
HONGKONG (ANP) - Een vrachtvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Emirates is bij een landing in Hongkong maandagochtend van de landingsbaan gegleden, meldt de politie aan de South China Morning Post. Daarbij zou het toestel gedeeltelijk in het water zijn beland. Er is een persoon om het leven gekomen, aldus de Chinese krant.
Volgens Flightradar24 ging het om vlucht EK9788 die vanuit Dubai was vertrokken. Het toestel landde even na 04.00 uur lokale tijd. Wat er bij de landing van de Boeing 747 is misgegaan, is niet duidelijk.
De vierkoppige bemanning van het vliegtuig is volgens de South China Morning Post ongedeerd gebleven. Het dodelijke slachtoffer zou in een voertuig op de grond hebben gezeten dat door het vliegtuig werd geraakt.
De landingsbaan waar het toestel op landde, is tijdelijk gesloten.
