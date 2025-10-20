'Trump spoorde Zelensky aan tot Russische eisen'

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft Volodymyr Zelensky tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis op vrijdag aangespoord de Russische voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te accepteren, schrijft de Financial Times (FT). Trump waarschuwde Zelensky dat Vladimir Poetin Oekraïne zal "vernietigen" als het land niet meewerkt, meldt de krant op basis van ingewijden.

De Oekraïense president Zelensky arriveerde in het Witte Huis in de hoop meer wapens te krijgen van de VS, maar trof een Amerikaanse president die wilde aansturen op een vredesakkoord.

De ontmoeting zou op meerdere momenten zijn ontaard in een schreeuwpartij, waarbij Trump voortdurend vloekte. Trump gooide kaarten van het frontgebied opzij en drong er bij Zelensky op aan de hele oostelijke Donbas-regio aan Rusland af te staan. Hij herhaalde volgens de FT daarbij de argumenten die de Russische president Poetin een dag eerder tijdens hun telefoongesprek had aangevoerd. Later stemde Trump toch in met een bevriezing van de huidige frontlinies.

Tegen verslaggevers aan boord van de Air Force One zei Trump in de nacht van zondag op maandag ook dat de "huidige frontlinies bevroren moeten worden". Op de vraag of hij Zelensky had gedwongen de Donbas op te geven, zei Trump dat dat niet het geval was. "Laat het zoals het nu is. Ik geloof dat 78 procent van het land al in handen is van Rusland", zei de president. "Ze kunnen er dan later nog wel over onderhandelen", zei Trump ook.

De Amerikaanse vicepresident JD Vance zei zondagnacht dat Trump nog niet had besloten of Zelensky Tomahawk-raketten zou krijgen waar hij om had gevraagd.

Tijdens het telefoongesprek tussen Trump en Poetin op donderdag zou de Russische president een nieuw voorstel hebben gedaan, waarbij Oekraïne de delen van de oostelijke Donbas-regio afstaat die Kyiv controleert, schrijft de FT. In ruil daarvoor krijgt Oekraïne dan enkele kleine gebieden in de twee zuidelijke frontgebieden Cherson en Zaporizja terug.