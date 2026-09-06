Vliegtuig schiet door op landingsbaan Miami en raakt voertuigen

MIAMI (ANP/RTR) - Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air, een Boeing 767, is zondag aan het einde van een landingsbaan op Miami International Airport doorgeschoten. Het vliegtuig raakte daarbij meerdere voertuigen en vloog in brand.

De brandweer meldt dat meer dan zestig eenheden ter plaatse kwamen. "Bij aankomst troffen de eenheden een vliegtuig aan dat door de crash in brand was gevlogen; er waren hevige vlammen en rook zichtbaar," aldus Miami-Dade Fire Rescue in een verklaring. "Brandweerlieden zijn bezig de brand te blussen en er zijn meerdere gewonden."

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA onderzoekt het incident, evenals de National Transportation Safety Board.