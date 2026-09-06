Roussel is weer communistische presidentskandidaat in Frankrijk

PARIJS (ANP/AFP) - Fabien Roussel is net als in 2022 de kandidaat van de Franse Communistische Partij (PCF) in de Franse presidentsverkiezingen van 2027. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Franse zender TF1. Roussel is burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux, een plaats nabij de grens met België.

De kans dat Roussel president van Frankrijk wordt, is niet erg groot. Zijn PCF schommelt in de peilingen tussen 2 en 3 procent. In 2022 eindigde hij in de eerste stemmingsronde met 2,28 procent van de stemmen als achtste.

Met zijn aankondiging voegt Roussel zich bij de vele kandidaten aan de linkerzijde van het Franse politieke spectrum. Andere linkse kandidaten zijn Jean-Luc Mélenchon van La France insoumise (LFI) en Marine Tondelier van Les Écologistes.

Eveneens ter linkerzijde staan de sociaaldemocraten. Zij houden in oktober een voorverkiezing om hun kandidaat aan te wijzen. De voornaamste kandidaten daarvoor zijn Raphaël Glucksmann en Olivier Faure.