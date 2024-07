Blinken pleit voor wapenstilstand Gaza na dood leider Hamas

SINGAPORE (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken pleit voor een wapenstilstand in de Gazastrook na de dood van de politieke leider van Hamas. De minister zei tijdens een bezoek aan Singapore ook dat de Verenigde Staten niet op de hoogte waren van de dodelijke aanval en er niet bij betrokken waren.

Blinken zei niet te willen speculeren. Hamas geeft Israël de schuld van het geweld in Teheran, waar leider Ismail Haniyeh in de nacht van dinsdag op woensdag werd omgebracht. Dat land heeft zelf nog niet bevestigd of het achter de aanval zit. Volgens Blinken is een staakt-het-vuren de beste manier om de spanningen te laten afnemen.

De Verenigde Staten roepen al langer op tot een staakt-het-vuren en dringen daar ook steeds meer op aan bij bondgenoot Israël. De VS, Qatar en Egypte bemiddelen al maandenlang tussen Hamas en Israël. Ondanks recente positieve geluiden vanuit de VS en Israël lijkt een akkoord nog niet in zicht.