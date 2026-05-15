Vliegveld Palm Beach in Florida vanaf juli vernoemd naar Trump

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 2:59
PALM BEACH (ANP) - Palm Beach International Airport in Florida zal vanaf 9 juli officieel naar de Amerikaanse president Donald Trump vernoemd worden. Dat heeft de Federal Aviation Administration (FAA) bekendgemaakt.
Amerikaanse media als NBC News schreven eind maart al dat gouverneur Ron DeSantis van Florida een voorstel zou hebben goedgekeurd waarin de naamswijziging werd geregeld. Voor een naamswijziging moesten nog navigatiekaarten en databases worden aangepast.
Palm Beach International Airport zal President Donald J. Trump International Airport gaan heten. De president maakt gebruik van deze luchthaven als hij naar zijn resort Mar-a-Lago gaat, dat enkele kilometers verderop ligt. De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy zei eerder dat de drieletterige code van de luchthaven zal worden gewijzigd van PBI naar DJT, de initialen van Trump.
Democraten reageerden destijds kritisch op het idee. Volgens lokale media kost de naamswijziging ongeveer 5,5 miljoen dollar.
