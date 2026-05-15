Hooggerechtshof VS: abortuspil mag toch per post

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft donderdag besloten de toegang tot mifepristone na een telefonisch consult per post tijdelijk te handhaven. Mifepristone is de pil die in de overgrote meerderheid van de abortussen in het land gebruikt wordt.

De rechters willigden het verzoek in van twee fabrikanten van mifepristone om de blokkade van een lagere rechtbank op te heffen. Een federaal hof van beroep besloot eerder om de verzending van de abortuspil op te schorten, na een verzoek van de staat Louisiana.

Die Republikeinse staat heeft een van de meest restrictieve abortuswetten van het land. Louisiana vreest dat het strikte beleid ondermijnd wordt door de mogelijkheid om de pil per post te versturen.

Door de eerdere beslissing van het hof van beroep moest de pil weer persoonlijk worden opgehaald door vrouwen bij een arts of kliniek.

Abortus leidt momenteel tot veel controverse in de Verenigde Staten met de Amerikaanse congresverkiezingen in november in het vooruitzicht. In 2022 werd in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Staten gaan sindsdien zelf over abortuswetgeving.