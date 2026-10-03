Vliegveld van Vilnius weer open na dronemelding

VILNIUS (ANP/RTR) - Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open, meldt het nationale crisiscentrum van het land. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen.

NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische staten stegen kort na de melding op en de autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken.

Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het dronealarm.

Litouwen ligt ingeklemd tussen Belarus en de Russische exclave en marinehaven Kaliningrad. Sinds de Russische inval in Oekraïne, waarmee Rusland weer tegenover Europa kwam te staan, bereidt Litouwen zich voor op een confrontatie met het buurland. Eind vorige maand oefende Litouwen de evacuatie van inwoners van de hoofdstad en de grensstreek, mocht er een inval vanuit Belarus plaatsvinden.