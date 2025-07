VluchtelingenWerk: besluit Faber over subsidie deels herroepen

AMSTERDAM (ANP) - Demissionair minister David van Weel heeft het besluit van voormalig asielminister Marjolein Faber om de subsidie voor VluchtelingenWerk dit jaar te korten "deels herroepen". Dat meldt de hulporganisatie dinsdag. "De meeste vluchtelingen in Nederland kunnen in 2025 rekenen op onafhankelijke begeleiding van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) tijdens hun asiel- en nareisprocedure."

Eerder dit jaar besloot Faber dat VluchtelingenWerk in 2025 13 miljoen euro zou krijgen in plaats van de 34 miljoen die volgens de organisatie nodig is. VWN stapte daarop naar de rechter. Die oordeelde dat Faber de bezuiniging voorlopig moest terugdraaien.

Van Weel heeft nu besloten dat VWN dit jaar 23 miljoen euro krijgt, zegt een woordvoerster van VWN. De organisatie verwacht daar "het grootste deel van ons werk" van te kunnen doen, omdat de instroom van nieuwe asielzoekers lager is dan verwacht. Tegelijkertijd heeft de minister laten weten dat de subsidie voor volgend jaar wel "flink lager" zal zijn.