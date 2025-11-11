Thailand laat VS weten dat deal met Cambodja wordt opgeschort

BANGKOK (ANP/RTR) - Thailand gaat aan de Verenigde Staten laten weten dat het vredesakkoord met Cambodja niet verder wordt geïmplementeerd. Daarmee is de deal tussen de twee Zuidoost-Aziatische landen, die in het bijzijn van president Donald Trump werd ondertekend, voorlopig van de baan.

Thailand meldde maandag al het vredesakkoord met het buurland op te zullen schorten om een incident aan de grens. Thaise soldaten raakten daar gewond door een landmijn, volgens Thailand het werk van Cambodja.

Cambodja liet dinsdag in een verklaring weten geen landmijnen te hebben geplaatst en toegewijd te blijven aan een deal met Bangkok. De Thaise minister van Buitenlandse Zaken noemde die uitleg "onvoldoende".

De twee landen zijn al jaren verwikkeld in een grensconflict dat in juli oplaaide, tot ongenoegen van Trump. De Amerikaanse president zette zijn handelstarieven in als dreigement om de twee landen aan de onderhandelingstafel te krijgen.