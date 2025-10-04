Vluchten op luchthaven München hervat na verstoring door drones

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het vliegverkeer op de luchthaven van München is vanaf 07.00 uur geleidelijk hervat. Vrijdag werd het vliegverkeer voor de tweede avond op rij stilgelegd omdat er drones waren gezien bij een militair complex in de buurt. De problemen zullen de hele dag blijven duren, meldt Munich Airport op zijn website. Passagiers wordt aangeraden de website van hun luchtvaartmaatschappij te raadplegen.

Volgens de Duitse luchthaven konden zeker 46 vluchten niet opstijgen, werden 23 binnenkomende vluchten omgeleid en 12 vluchten geschrapt. Er moesten reizigers overnachten op veldbedden. De vluchten werden door de luchtverkeersleiding opgeschort uit veiligheidsoverwegingen. De politie doet onderzoek.

Enkele vluchten tussen Schiphol en Munich Airport zijn uitgevallen. Lufthansa verwijst naar de situatie in München. Op Schiphol heeft het vliegverkeer ook last van harde wind.

Dit weekend is het slotweekend van het beroemde Oktoberfest in München. Dat trekt veel buitenlandse bezoekers.