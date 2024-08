VN: 2023 was dodelijkste jaar voor medewerkers hulporganisaties

NEW YORK (ANP/DPA/AFP) - De Verenigde Naties hebben alarm geslagen over de "normalisatie van geweld" tegen medewerkers van humanitaire organisaties. In 2023 kwamen zeker 280 van die hulpverleners om het leven in 33 landen, het hoogste aantal dat ooit is geregistreerd. "En 2024 kan nog dodelijker uitvallen", waarschuwt het mensenrechtenkantoor van de VN (OCHA).

De meeste doden, 163, vielen vorig jaar in de eerste maanden van de Gazaoorlog, vooral door luchtaanvallen. Ook in Soedan en buurland Zuid-Soedan kwamen tientallen medewerkers van hulporganisaties om het leven. Slachtoffers zijn doorgaans lokale medewerkers. Landen als Israël, Syrië, Ethiopië, Somalië, Myanmar en Oekraïne staan eveneens hoog op de lijst. De OCHA noemt het dodental "schandalig hoog".

Inmiddels is duidelijk dat ook 2024 voor hulpverleners een zeer dodelijk jaar is. Op 9 augustus waren wereldwijd al 176 sterfgevallen geregistreerd. Dat zijn er al meer dan in heel 2022. In dat jaar is melding gemaakt van de dood van 118 humanitaire hulpverleners.