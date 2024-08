Elon Musk ontkent schenking Cybertruck aan Tsjetsjeense leider

AUSTIN (ANP) - Elon Musk ontkent dat hij de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov een Cybertruck heeft geschonken. "Ben je echt zo achterlijk dat je denkt dat ik een Cybertruck aan een Russische generaal heb geschonken?", schreef Musk op zijn socialemediaplatform X. "Nog een voorbeeld van hoe hard de traditionele media liegen", voegde hij daaraan toe.

De topman van elektrische autofabrikant Tesla reageerde op een video van Kadyrov, waarin de Tsjetsjeense leider rijdend te zien is in een Cybertruck van Tesla met een machinegeweer erop. Kadyrov roemt in een bericht op Telegram de Amerikaanse terreinwagen en zei het futuristische voertuig naar het slagveld in Oekraïne te rijden. Ook noemde hij Musk het "grootste genie van de moderne tijd". Hij bedankte Musk voor het sturen van de Cybertruck en nodigde hem uit naar Tsjetsjenië te komen.

"Elon, bedankt! Kom naar Grozny, ik zal je ontvangen als mijn dierbaarste gast!", zei Kadyrov, een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Het Westen heeft Kadyrov een reeks sancties opgelegd voor mensenrechtenschendingen.