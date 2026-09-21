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VN: aanval op 'drugsboten' mogelijk misdaad tegen menselijkheid

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 19:33
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GENÈVE (ANP) - De Amerikaanse aanvallen op boten met vermeende 'narcoterroristen' in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, oordeelt de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor mensenrechten Ben Saul. Hij schrijft in een rapport dat de aanvallen mogelijk gelden als misdaden tegen de menselijkheid.
De Verenigde Staten hebben sinds september vorig jaar zeker 68 vaartuigen beschoten, omdat die gebruikt zouden worden voor de drugssmokkel. Daarbij zijn zeker 223 mensen gedood.
De Amerikaanse regering doet de aanvallen af als zelfverdediging, omdat het op die manier zou voorkomen dat gevaarlijke drugs het land binnenkomen. Washington levert doorgaans geen bewijs dat de beschoten boten daadwerkelijk drugs vervoerden.
Saul schrijft dat er in elk geval geen sprake is van zelfverdediging, omdat de door de Amerikanen genoemde drugsbendes geen gewapende aanvallen op de VS hebben uitgevoerd. Volgens hem is er genoeg reden om aan te nemen dat het bij de Amerikaanse aanvallen om moord gaat.
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