Chipbedrijf AMD bereikt marktwaarde van 1 biljoen dollar

SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG/RTR/AFP) - Advanced Micro Devices (AMD) bereikte maandag voor het eerst een marktwaarde van 1 biljoen dollar, ofwel 1000 miljard dollar. Het Amerikaanse chipbedrijf profiteert van de opleving van chipmakers op de aandelenbeurzen, door de enorme vraag naar chips voor AI-toepassingen.

Volgens persbureau Bloomberg zijn er wereldwijd nog vijftien andere beursgenoteerde bedrijven die minstens zoveel waard zijn, waaronder branchegenoten Micron Technology, Broadcom, TSMC en Nvidia. Nvidia doorbrak de grens van 1 biljoen dollar al in 2023 en is inmiddels het meest waardevolle bedrijf ter wereld, met een waarde van meer dan 5 biljoen dollar.

AMD steeg maandag tijdens de beurshandel ruim 9 procent in New York. Het aandeel bereikte een record van ruim 613 dollar, waarmee de marktwaarde net boven 1 biljoen dollar uitkwam. Het in Californië gevestigde bedrijf, dat gaat samenwerken met OpenAI en Anthropic, zag de omzet in het tweede kwartaal nog met 50 procent stijgen.