VN: aanval op vluchtelingenkamp Soedan eiste meer dan 1000 levens

donderdag, 18 december 2025 om 10:57
EL-FASHER (ANP) - Bij een aanval op het Zamzam-vluchtelingenkamp bij de Soedanese stad el-Fasher kwamen in april minstens 1013 mensen om, melden de VN in een rapport. De Rapid Support Forces (RSF) die de aanval uitvoerden, deden niet genoeg om burgerdoden te voorkomen en hadden het mogelijk op de burgerbevolking gemunt, volgens het rapport.
Tussen 11 en 13 april viel de militie het kamp aan. Ten minste 319 mensen werden tijdens die aanval standrechtelijk geëxecuteerd, melden de VN. Ook werden 66 gevallen van conflictgerelateerd seksueel geweld gemeld met minstens 104 slachtoffers. Onder hen waren 75 vrouwen en 29 kinderen.
Het kamp werd aanvankelijk nog verdedigd door andere milities, maar binnen een dag trokken zij zich terug naar de stad el-Fasher, 15 kilometer ten noorden van het kamp. Het feit dat de RSF desondanks doorging met de aanvallen, suggereert dat zij bewust de burgerbevolking aanvielen, concluderen de VN.
