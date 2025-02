Lonen kunnen veilig verder omhoog rekent de Rabobank uit

De Nederlandse bank en de VVD willen Nederland bang maken dat we bij verdere stijging van de lonen ten onder zullen gaan, omdat Nederlandse export dan te duur wordt.

Dat is niet waar, stelt de Rabobank vast na eigen onderzoek. In de meeste sectoren is voldoende ruimte voor verdere loonstijging. Er zijn wel sectoren die onder druk staan. Die kampen niet alleen met duurdere arbeid, maar ook met een achterblijvende productiviteitsgroei.

Nederland was qua arbeidskosten lange tijd dermate goedkoop, dat de concurrentiepositie wel een stootje kan hebben. Dat blijkt ook uit het handelsoverschot, dat steeg van 5% van het bbp in 1990 naar 10% in 2023.

Bij sectoren met problemen in de export, zoals de chemie, zit het probleem eerder in te lage groei van de productiviteit dan in loongroei, zegt de bank. En dat komt door lage invetsringen en niet door hoge lonen.