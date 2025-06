VN-baas Guterres: aanval VS op Iran is bedreiging voor vrede

NEW YORK (ANP) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft de aanval van de VS op Iran een "gevaarlijke escalatie" genoemd en een "directe bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid". Dat zei Guterres in een verklaring aan persbureau Reuters.

Volgens de VN-baas is er een "groeiend risico dat dit conflict snel uit de hand loopt, met catastrofale gevolgen voor burgers, de regio en de wereld". Guterres pleit er met klem voor "een neerwaartse spiraal van chaos te vermijden. Er is geen militaire oplossing voor dit conflict. De enige weg naar voren is diplomatie. De enige hoop is vrede."