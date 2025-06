Ruim 200.000 mensen bij 'druk maar beheersbaar' Ringfestival

AMSTERDAM (ANP) - Ruim 200.000 mensen hebben zaterdag een bezoek gebracht aan het Festival op de Ring in Amsterdam, dat volgens de organisatie zonder grote incidenten lijkt te zijn verlopen. "Op de meeste plekken was het druk maar beheersbaar", aldus een woordvoerder. Alleen de "highway rave" van Audio Obscura werd tijdelijk stilgelegd, omdat het daar zo druk werd dat mensen over de hekken klommen.

"Met extra inzet van politie en beveiliging kon het festival het laatste halfuur ook op die plek gelukkig toch op een mooie manier worden afgesloten", laat de organisatie weten. Volgens haar heeft het festival niet tot grote verkeersproblemen geleid in de stad en daarbuiten. De afsluitingen op de A10, die grotendeels was afgesloten voor het festival ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Amsterdam, blijven nog tot zondag 15.00 uur van kracht.

Het festival begon zaterdagochtend met een hardloopevenement en duurde tot iets na 22.00 uur. De bezoekers gingen daarna op weg naar een van de uitgangen, zag een ANP-verslaggever.