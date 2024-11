VN-baas is klaar voor constructieve relatie met Trump

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Naties staan klaar om "constructief samen te werken" met de regering van Donald Trump. Dat zei VN-secretaris-generaal António Guterres na de verkiezingsoverwinning van de Republikein in de VS.

"Ik prijs de bevolking van de VS voor hun inzet bij het democratische proces", aldus Guterres. "De Verenigde Naties staan klaar om constructief samen te werken met de nieuwe regering om de dramatische uitdagingen waar onze wereld voor staat aan te pakken."

Trump beloofde in de campagne voor de verkiezingen dat hij de financiële bijdrage van zijn land aan de VN drastisch wil beperken. In 2017, tijdens zijn eerste ambtstermijn, noemde Trump het "oneerlijk" dat de VS 22 procent van het budget en bijna 30 procent van de VN-vredeshandhaving betaalt.