VN-baas zegt geschokt te zijn door situatie in noorden van Gaza

NEW YORK (ANP/DPA) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties is "geschokt door het gruwelijke aantal doden, gewonden en vernielingen in het noorden" van de Gazastrook. Dat heeft zijn woordvoerder zondag verklaard. Hij dringt er bij Israël op aan humanitaire hulp toe te laten.

"De ellende van de Palestijnse burgers die vastzitten in het noorden van de Gazastrook is ondraaglijk", aldus Guterres. De secretaris-generaal spreekt over "burgers die vastzitten onder het puin, zieken en gewonden die verstoken blijven van essentiële zorg en gezinnen die voedsel en onderdak ontberen".

Guterres benadrukt dat Israël op enkele uitzonderingen na herhaaldelijke verzoeken om voedsel, medicijnen en tenten te leveren, heeft afgewezen. Door de militaire operaties is ook de laatste fase van de vaccinatiecampagne tegen polio uitgesteld, wat het leven van duizenden kinderen in gevaar brengt, aldus de VN-baas.

De Israëlische troepen voeren sinds een drietal weken opnieuw militaire operaties uit in het noorden van Gaza. Israël zegt met dit offensief strijders van de Palestijnse beweging Hamas te willen uitschakelen. De Palestijnen wijzen erop dat al honderden burgers om het leven zijn gekomen bij de nieuwe acties.