VN-Veiligheidsraad maandag bijeen op verzoek van Iran

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt maandag bijeen om te praten over de Israëlische luchtaanvallen in Iran. De raad komt bijeen op verzoek van Iran, zei de president van de raad. Irans minister van Buitenlandse Zaken stuurde een brief naar de VN waarin stond dat de acties van Israël een "ernstige bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid vormen en een toch al kwetsbare regio nog verder destabiliseren". Ook riep hij de VN op de Israëlische aanvallen te veroordelen.

VN-secretaris-generaal António Guterres riep zaterdag alle partijen op om "alle militaire acties te staken, ook in Gaza en Libanon, en om maximale inspanningen te leveren om een regionale oorlog te vermijden en terug te keren naar het pad van de diplomatie". De Iraanse president Masoud Pezeshkian zei zondag tegen staatsmedia dat Iran niet op zoek is naar oorlog, maar een "passende reactie" zal geven op Israëls recente aanval.

Israël voerde zaterdag een aanval uit op Iran. Dit was volgens Israël een reactie op een eerdere luchtaanval van Iran die begin oktober bijna tweehonderd raketten op Israël afvuurde.