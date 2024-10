VN-chef Guterres: geen alternatief voor UNRWA

NEW YORK (ANP) - Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres zei maandag dat de implementatie van een wet die het Palestijnse vluchtelingenagentschap UNRWA van de VN verbiedt om in Israël te opereren "verwoestende gevolgen zou kunnen hebben voor Palestijnse vluchtelingen in het bezette Palestijnse gebied, wat onaanvaardbaar is."

"Er is geen alternatief voor UNRWA", zei hij in een verklaring. "De implementatie van deze wetten zou schadelijk zijn voor de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict en voor vrede en veiligheid in de regio als geheel. Zoals ik al zei, is UNRWA onmisbaar."

Guterres zei dat hij de kwestie onder de aandacht zou brengen van de 193 leden tellende Algemene Vergadering van de VN.

Het Israëlische parlement stemde maandag in met een verbod op de VN-organisatie. Dit betekent dat de hulporganisatie niet meer kan werken in Israël of door Israël bezette gebieden. Internationaal is er veel kritiek op het verbod.