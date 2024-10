Flink meer bestelbusjes verkocht in Nederland

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe bestelbusjes in Nederland is fors toegenomen, maar elektrische varianten zijn minder gewild. In de eerste negen maanden van het jaar zijn bijna 71.000 bestelbusjes verkocht, volgens cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Dat is zo'n 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral dieselbusjes waren in trek: daarvan zijn er meer dan 60.000 verkocht. Het aantal elektrische busjes daalde juist een fractie, tot 7358 busjes. Ook zijn er iets minder hybride varianten verkocht. Vorig jaar was nog sprake van een verdubbeling van het aantal verkochte elektrische bestelbusjes in Nederland.

Het gaat om de categorie lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton. Bij hogere gewichten spreekt ACEA van trucks. Daarvan zijn er 11.610 verkocht, een afname van ruim 11 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarvan waren er nog geen 500 elektrisch.

Uitstootvrije zones

Vorige week werd nog bekend dat de Tweede Kamer de invoering van uitstootvrije zones voor bedrijfswagens wil uitstellen. Veertien gemeenten willen ondanks de weerstand van Den Haag de zogeheten zero-emissiezones vanaf de jaarwisseling invoeren, waardoor de meest vervuilende bedrijfswagens niet meer welkom zijn. Stapsgewijs worden steeds meer bedrijfsauto's en vrachtwagens uit de gebieden geweerd, tot er alleen nog bedrijfswagens zonder uitstoot de zones in mogen. Ondernemers kunnen om allerlei redenen een uitzondering aanvragen, waaronder geldgebrek.

ACEA houdt voor heel Europa bij hoe het gaat met de verkoop van bedrijfsvoertuigen. In de hele Europese Unie nam het aantal verkochte elektrische bestelbusjes in de eerste negen maanden af, signaleert de organisatie. Het marktaandeel ging omlaag naar 5,7 procent, tegenover 7,1 procent vorig jaar.

Zorgwekkend signaal

De brancheclub spreekt van een "zorgwekkend signaal" op het moment dat de markt voor elektrische voertuigen juist vaart zou moeten maken. Zonder de juiste omstandigheden, zoals een wijdverspreid netwerk van oplaadpunten, "zal de marktadoptie ver achterblijven bij wat nodig is", aldus ACEA.