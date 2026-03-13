VN-chef in Beiroet voor 'solidariteitsbezoek'

BEIROET (ANP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, is op bezoek in Libanon. "Ik ben zojuist geland in Beiroet, voor een solidariteitsbezoek aan de bevolking van Libanon", schrijft hij op X. "Zij hebben niet gekozen voor deze oorlog", benadrukt hij. "Ze zijn erin meegesleurd."

Israël voert dagelijks aanvallen uit op Libanon, naar eigen zeggen op Hezbollah-doelen. De pro-Iraanse beweging voerde vorige week maandag aanvallen uit op Israël na de dood van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei. Dat leidde tot de grootschalige Israëlische aanvallen op Libanon. Geschat wordt dat hierbij rond de 700 doden zijn gevallen. Meer dan 800.000 Libanezen zijn in het land op de vlucht geslagen.

"De VN en ik zullen alles in het werk stellen om te streven naar een vreedzame toekomst, die Libanon en deze regio zo rijkelijk verdienen", aldus Guterres.