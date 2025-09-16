VN-chef: Israël wil helemaal geen vrede of staakt-het-vuren

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - VN-chef António Guterres stelt dat Israël helemaal niet openstaat voor een vrede of staakt-het-vuren in de Gazastrook. "Israël is vastbesloten om door te gaan tot het einde", aldus Guterres. "Met dramatische consequenties."

Guterres omschrijft de situatie in de Gazastrook als "afschuwelijk". Volgens hem is Israël op dit moment bezig met de systematische verwoesting van Gaza-Stad en is de oorlog "moreel, politiek en juridisch onacceptabel".

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties concludeerde dinsdag dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in Gaza, maar Guterres gebruikt die term nog niet.

De secretaris-generaal van de VN is desalniettemin bereid om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu volgende week te ontmoeten tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij staat ook open voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël.